Пропавшую в Мексике дочь пианистки Романовой могли похитить при участии опеки

Дочь петербургской пианистки Марины Романовой пропала в Мексике, после того как покинула приют по достижении совершеннолетия, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Родные подозревают, что в этом деле замешаны местные криминальные структуры и коррумпированные чиновники.

История началась в Мехико в 2023 году, когда органы опеки DIFEM забрали девушку из школы, заявив о её жалобах на насилие в семье. Семья Романовой категорически отрицает эти обвинения. По их словам, в ходе собственного расследования они обнаружили переписку, где некий мужчина из Тихуаны уговаривал девушку сбежать.

Марина Романова выдвинула версию о том, что ее дочь могла стать жертвой преступной схемы, в рамках которой детей изымают из семей под вымышленными предлогами, а затем они исчезают после совершеннолетия. В течение нескольких лет мать безуспешно пыталась встретиться с дочерью, которая находилась в мексиканских приютах. Лишь после обращения МИД РФ девушке предоставили возможность пообщаться с российскими дипломатами.