Посол РФ встретился с дочкой пианистки Романовой, которую похитили в Мексике
Обложка © Telegram / Mash
В Мехико состоялась встреча российского посла с 17-летней Кристиной Романовой, которую мать считает похищенной картелями при содействии местных властей. Однако, как рассказала Mash мама девушки Марина, встреча прошла в крайне напряжённой атмосфере — больше напоминала судебное разбирательство, чем консульскую беседу.
Кристина наотрез отказалась говорить на русском языке и сделала неожиданное заявление: её прежние слова о желании вернуться к родителям и в Россию — ложь, продиктованная давлением со стороны консульства. Она также выступила против дальнейших контактов с российскими дипломатами.
Мать девушки намерена добиться личной встречи с дочерью в ближайшие дни. Марина требует, чтобы на встрече присутствовали консул, юрист и медики. Также она настаивает на независимом медицинском обследовании Кристины и аудиозаписи всего разговора, опасаясь, что истинное мнение дочери могут исказить.
Ранее сообщалось, что дочь российской пианистки была похищена в Мехико при сговоре местного наркокартеля с чиновниками. Уже два с половиной года школьницу накачивают наркотиками, подвергают насилию и перевозят между городами, чтобы российские дипломаты не смогли её разыскать. По данным посольства, мексиканская сторона отказывается возвращать девушку. МИД РФ прямо обвинил власти Мексики в бездействии в связи с похищением россиянки.
