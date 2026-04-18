Посол РФ встретился с дочкой пианистки Романовой, которую похитили в Мексике

В Мехико состоялась встреча российского посла с 17-летней Кристиной Романовой, которую мать считает похищенной картелями при содействии местных властей. Однако, как рассказала Mash мама девушки Марина, встреча прошла в крайне напряжённой атмосфере — больше напоминала судебное разбирательство, чем консульскую беседу.

Кристина наотрез отказалась говорить на русском языке и сделала неожиданное заявление: её прежние слова о желании вернуться к родителям и в Россию — ложь, продиктованная давлением со стороны консульства. Она также выступила против дальнейших контактов с российскими дипломатами.

Мать девушки намерена добиться личной встречи с дочерью в ближайшие дни. Марина требует, чтобы на встрече присутствовали консул, юрист и медики. Также она настаивает на независимом медицинском обследовании Кристины и аудиозаписи всего разговора, опасаясь, что истинное мнение дочери могут исказить.