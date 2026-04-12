Посольство РФ: Мексика отказывается вернуть похищенную картелем дочь пианистки

Посольство России в Мексике заявило о безосновательном удержании несовершеннолетней россиянки. Дипломаты отметили, что мексиканская сторона с августа 2025 года не предоставляет консульский доступ к россиянке и отказывается возвращать её в Россию.

«В сложившейся ситуации по всем правовым канонам продолжающееся удержание в учреждении лица, не являющегося ни задержанным, ни арестованным, ни осуждённым, представляется юридически безосновательным», — говорится в сообщении.

Посольство занимается этой проблемой с 2023 года и продолжает защищать интересы гражданки в координации с российскими органами.

Ранее сообщалось, что дочь российской пианистки была похищена в Мексике, предположительно, наркокартелем. Девочку выкрали из школы в 2023 году. Мать видела, как неизвестные затолкали её в микроавтобус службы опеки. Полиция отказалась принимать заявление о похищении. Консул РФ в январе 2024 года нашёл девочку в отделении опеки под действием транквилизаторов. Чиновники после экспертизы не вернули её родителям, заявив, что она якобы отказалась ехать домой. С 2025 года ребёнок находится в закрытом приюте для жертв трафика, куда консульству не дают доступ. До совершеннолетия девушки осталось мало времени.