В похищении дочери пианистки Романовой ищут след чёрных трансплантологов

Похищенную в Мехико несовершеннолетнюю Кристину, дочь российской пианистки Марины Романовой, вероятнее всего украли чёрные трансплантологи. Источником этих сведений выступил Telegram-канал РЕН ТВ.

Сам инцидент датируется 2023 годом: тогда прямо возле школьного входа неизвестные в униформе силой затолкали ребёнка в салон автомобиля, который якобы числился за муниципальной службой опеки DIFEM. С тех пор минуло уже два с половиной года, однако за весь этот срок матери похищенной девочки так и не удалось добиться от властей Мексики какой-либо действенной помощи в поисках дочери. Более того, женщине до сих пор не открыли доступ к документам по расследованию — все её попытки ознакомиться с материалами дела наталкиваются на молчание или формальные отказы.

Марина Романова предпринимала попытки достучаться до самых высоких мексиканских чиновников. Она направляла письменные обращения губернатору штата Мехико и лично президенту страны. Кроме того, женщина задействовала судебный механизм — ею был подан иск сразу в отношении двух структур: местной опеки и прокуратуры. Тем не менее судья Рут Кано Хуарес никак не откликнулась на ходатайство о защите прав, проигнорировав его. И уже спустя несколько дней после этого Кристина бесследно пропала, причём на этот раз — из стен судебного учреждения.

«Я возлагаю ответственность на подсудимые учреждения за всё, что может случиться с моей дочерью. Кристина — жертва торговли людьми, и правительство это знает», — заявила Романова на кадрах в оказавшемся у журналистов видео.

Напомним, ранее сообщалось, что уже 2,5 года несовершеннолетнюю Кристину накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам, чтобы дипломаты РФ не могли её найти. Также есть информация о том, что злоумышленники намеренно тянут время до наступления девочкой 18 лет, чтобы после этого продать её в рабство. При этом полиция отказалась принимать заявление о похищении.