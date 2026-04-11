Мексиканский картель украл дочь россиянки и 2,5 года насиловал под носом у властей

Мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. Уже 2,5 года школьницу накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам, чтобы дипломаты РФ не могли её найти. По версии следствия, преступники тянут время до её 18-летия, чтобы продать девушку в рабство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Кристину Романову выкрали прямо из здания школы в 2023 году — на глазах у матери Марины (выпускницы питерской консерватории). Женщина видела в окно, как неизвестные силой затолкали ребёнка в микроавтобус с надписью DIFEM (так в Мексике называются службы опеки).

Полиция отказалась принимать заявление о похищении. Из всех инстанций, куда обратилась мать (включая Красный Крест и Комиссию по правам человека), помог только МИД РФ. В январе 2024-го консул узнал девочку по глазам в отделении опеки — она была под транквилизаторами и беременна.

Родителей отправили на 15-часовую психологическую экспертизу, но после неё дочь не отдали. Чиновники заявили, что школьница «сама отказалась ехать домой». Позже мать обвинили в насилии, а ребёнка вывезли в неизвестном направлении. С 2025-го Кристина находится в закрытом приюте для жертв трафика, куда консульству РФ раз за разом отказывают в доступе.

В марте 2026-го посла Мексики в Москве вызвали в российский МИД — переговоры результатов не дали. Кристине уже 17 лет, до совершеннолетия остались считаные недели. Её родители в панике: девушек в таких приютах насилуют, принуждают рожать и продают младенцев на чёрном рынке за миллионы рублей. Для справки: за последние месяцы в Мексике бесследно пропали 200 тысяч человек, по стране прокатились стихийные митинги.

