В Багдаде неизвестные похитили американскую журналистку

В столице Ирака неизвестные совершили похищение иностранной журналистки. Информацию об этом официально подтвердило Министерство внутренних дел страны.

Гражданство пострадавшей пока не разглашается, однако, по данным Reuters, у задержанной имеется паспорт Соединённых Штатов. Позже в службах безопасности уточнили, что речь идёт об американской журналистке Шелли Кэттеллсон.

Один из предполагаемых участников преступления уже арестован. По информации источников, задержанный связан с силовыми ведомствами и, вероятно, входил в число лиц, обеспечивавших безопасность похищенной. Сотрудники МВД ведут активные поиски. По данным источников, слежение ведётся за автомобилем, в который четверо мужчин без опознавательных знаков насильно поместили журналистку.

Операция сосредоточена в восточных районах Багдада, где ранее был замечен транспорт преступников. Позже источник в иракских службах безопасности сообщил, что похитители перевезли Кэттеллсон в провинцию Бабиль в центральной части страны, сменив по пути транспортное средство. Об этом пишет Shafaq News. Сообщается, что в ходе инцидента автомобиль, в котором находилась журналистка, перевернулся, и она, предположительно, получила ушибы.

