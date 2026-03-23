Калининградские рабовладельцы взяли мужчину в рабство на три года и поселили в коровнике

В Калининградской области завершено расследование уголовного дела о похищении человека. Задержанному фигуранту предъявлено обвинение в том, что он вместе с отцом более двух лет удерживал мужчину на животноводческой ферме. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Калининградской области.

В Калининградской области раскрыли дело о похищении мужчины.

По данным следствия, инцидент произошёл в ноябре 2023 года. Злоумышленник принудительно вывез 41-летнего потерпевшего на территорию своего хозяйства в посёлке Крушинино Озёрского муниципального округа. Там сельчанина незаконно лишили свободы и применяли физическую силу, чтобы предотвратить побег.

Выяснилось, что пленника заставляли бесплатно работать — он выполнял обязанности по уходу за скотом. Освободить мужчину удалось только в марте 2026 года в ходе совместной операции следователей регионального управления СК и сотрудников ФСБ.

В настоящий момент один из подозреваемых задержан. Суд отправил его под стражу. Второй участник преступления, по предварительной информации, успел скрыться за пределами Калининградской области, его местонахождение сейчас устанавливается.

Расследование продолжается. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для закрепления доказательств и выяснения всех обстоятельств этого дела.

Ранее пара из Якутии завела двух рабов в коровнике и получила 6 лет тюрьмы. Один из потерпевших страдал тяжёлым психическим расстройством и находился в беспомощном состоянии. Его насильно держали в неотапливаемой бане и коровнике, не пригодном для жилья.