Школьники из Подмосковья разыграли своё похищение и требовали выкуп у родных для кураторов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DuxX
Подростки из Подмосковья инсценировали собственное похищение по заданию кураторов и требовали выкуп у родителей. Об этом сообщили в Домодедовской городской прокуратуре.
17-летняя девушка под давлением злоумышленников покинула дом 17 февраля и направилась в другой регион. В пути она встретилась с 16-летним парнем, которым тоже манипулировали неизвестные, представлявшиеся силовиками. Выполняя инструкции, подростки сняли видео, где потребовали выкуп под угрозой насилия, и отправили родным.
Их нашли в Туле благодаря совместной работе оперативников и прокуратуры. Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личности кураторов.
