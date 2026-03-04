Владимир Путин
4 марта, 06:54

Школьники из Подмосковья разыграли своё похищение и требовали выкуп у родных для кураторов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DuxX

Подростки из Подмосковья инсценировали собственное похищение по заданию кураторов и требовали выкуп у родителей. Об этом сообщили в Домодедовской городской прокуратуре.

17-летняя девушка под давлением злоумышленников покинула дом 17 февраля и направилась в другой регион. В пути она встретилась с 16-летним парнем, которым тоже манипулировали неизвестные, представлявшиеся силовиками. Выполняя инструкции, подростки сняли видео, где потребовали выкуп под угрозой насилия, и отправили родным.

Их нашли в Туле благодаря совместной работе оперативников и прокуратуры. Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личности кураторов.

Банда подростков в балаклавах сколотила «‎бойцовский клуб» в Мытищах и снимает избиения на видео
Ранее Life.ru рассказывал, как в Санкт-Петербурге 14-летний подросток ушёл выбросить из дома мусор и не вернулся. Телефон перед выходом он оставил дома. Некоторое время спустя Вениамина заметили в компании приятеля в компьютерном клубе.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

