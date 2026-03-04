Школьники из Подмосковья разыграли своё похищение и требовали выкуп у родных для кураторов

Подростки из Подмосковья инсценировали собственное похищение по заданию кураторов и требовали выкуп у родителей. Об этом сообщили в Домодедовской городской прокуратуре.

17-летняя девушка под давлением злоумышленников покинула дом 17 февраля и направилась в другой регион. В пути она встретилась с 16-летним парнем, которым тоже манипулировали неизвестные, представлявшиеся силовиками. Выполняя инструкции, подростки сняли видео, где потребовали выкуп под угрозой насилия, и отправили родным.

Их нашли в Туле благодаря совместной работе оперативников и прокуратуры. Возбуждено дело о вымогательстве в особо крупном размере. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и личности кураторов.

