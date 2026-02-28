Ушёл выкинуть мусор и не вернулся: В Парголове пропал подросток

В Парголове развернуты поиски 14-летнего Вениамина Строкина — сутки назад подросток ушёл из дома вынести мусор и до сих пор не вернулся. Подробности о поисках распространил Telegram-канал Mash, пообщавшись с волонтёрами поисково-спасательного отряда «Северо-Запад», члены которого разыскивают мальчика.

Информация о подростке, пропавшем в п. Парголово, г. Санкт-Петербурге. Фото © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Молодой человек вышел на улицу, чтобы выбросить мусор, оставив мобильный телефон дома. Некоторое время спустя Вениамина заметили в компании приятеля в компьютерном клубе. Однако, по словам волонтёров, даже близким друзьям он не сообщил о дальнейших планах. Родные подростка отмечают, что ранее он никогда не уходил из дома без предупреждения, обстановка в семье всегда была спокойной, без ссор и конфликтов.

Родственники и знакомые опросили всех, кто мог видеть мальчика или общаться с ним. Педагоги учебного заведения, где учится пропавший, также подключились к опросу одноклассников, но пока это не дало результатов.

Добровольцы призывают всех, кому что-либо известно о местонахождении ребёнка, сообщить об этом. Приметы Вениамина: рост 150 сантиметров, волосы русые, глаза карие. В момент исчезновения на нём были тёмно-серая куртка, чёрные шапка и кофта, а также джинсы и тёмно-зелёные ботинки.

Ранее Life.ru писал, что пропавшую в Свердловской области девочку нашли уснувшей на могиле бабушки. Всю ночь при минусовой температуре школьница провела на кладбище. Патрульные заметили ребёнка, идущего вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Девочка была легко одета и сильно замерзла.