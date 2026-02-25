Пропавшая школьница уснула на могиле бабушки и проспала там всю ночь в 20-градусный мороз
На Урале полиция нашла пропавшую девочку, уснувшую на кладбище. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области завершились поиски 12-летней девочки, пропавшей накануне вечером. Ребёнка нашли ранним утром на дороге, ведущей в Среднеуральск, сотрудники Госавтоинспекции Верхней Пышмы Никита Валеев и Юрий Бурнатов. Как выяснилось, всю ночь при минусовой температуре школьница провела на кладбище.
Патрульные заметили ребёнка, идущего вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Девочка была легко одета и сильно замерзла. Полицейские немедленно забрали её в тепло.
«Как рассказала несовершеннолетняя, накануне вечером она ушла на кладбище, чтобы навестить могилу бабушки. Там девочка уснула и провела всю ночь на улице при минусовой температуре, а утром, продрогшая, отправилась пешком домой», — сообщили в ведомстве.
На Урале полиция нашла пропавшую девочку, уснувшую на кладбище. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области
В отделе полиции ребёнка укутали в тёплые одеяла и напоили горячим чаем. Прибывшие врачи скорой осмотрели девочку — к счастью, несмотря на многочасовое пребывание на холоде, серьёзного переохлаждения удалось избежать, госпитализация не потребовалась.
Позднее школьницу передали родителям, которые всё это время вели её поиски. Мать и отец поблагодарили полицейских за спасение дочери. Однако благодарность не освободила их от ответственности: на семью составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, и теперь они поставлены на контроль в подразделении по делам несовершеннолетних.
