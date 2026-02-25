К поискам 9-летней Саши, таинственно пропавшей в Смоленске, подключились 150 человек

В Смоленске продолжаются поиски девятилетней девочки Александры Фоменковой, которая утром 24 февраля ушла гулять с собакой и не вернулась. Об этом в беседе с 360.ru рассказал председатель ПСО «Сальвар» Юрий.

По его словам, в поисках задействованы около 150 человек, они постоянно меняются, также работают сотрудники полиции. Пока достоверно известно лишь то, что ребёнок вышел из дома в восемь утра и пропал. Вся остальная информация — слухи.

«Никакими подробностями мы не можем поделиться, потому что их, по сути, нет. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Работа ведётся уже по всему городу. Поиск расширяется. Но новостей нет», — уточнил собеседник издания.

