В Смоленске второй день ищут девочку, которую могли похитить во время прогулки с собакой

В Смоленской области продолжились поиски 9-летней девочки, которая утром 24 февраля ушла гулять с собакой и не вернулась. По факту исчезновения ребёнка проводится проверка, сообщили в прокуратуре.

Пропавшая девочка. Фото © Telegram / ПСО «Сальвар» Смоленская область

Александра Фоменкова вышла из квартиры на улице Маршала Ерёменко на прогулку с собакой около восьми утра и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту пропажи возбуждено уголовное дело, ход расследования взят прокуратурой на контроль. Очевидцев просят откликнуться и помочь восстановить маршрут передвижения. Возможные записи видеорегистраторов и свидетельства очевидцев могут помочь в поисках.

В рамках проверки ведомство оценит работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также исполнение родительских обязанностей по воспитанию дочери.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Смоленской области ищут 9-летнюю Александру Фоменкову, которая ушла из дома утром 24 февраля и не вернулась. Она вышла погулять с собакой во двор. Спустя некоторое время её мама выглянула в окно, заметив пса уже без девочки. Одна из версий – похищение.