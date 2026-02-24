Девятилетняя девочка загадочно пропала в Смоленске во время прогулки с собакой
Пропавшая Александра Фоменкова. Обложка © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть
В Смоленске разыскивают 9-летнюю Александру Фоменкову, которая пропала утром 24 февраля. По данным SHOT, около 8 утра девочка вышла гулять с собакой во двор дома на улице Маршала Ерёменко. Когда мать через некоторое время выглянула в окно, она увидела только пса — ребёнка нигде не было.
В Смоленске пропала 9-летняя девочка. Фото © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть
Соседи предполагают, что Сашу могли увезти на машине, но точных свидетельств никто не предоставил.
Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в тёмную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.
Возбуждено уголовное дело. Девочку ищут сотрудники СК, полиции, МЧС, волонтёры отряда «Сальвар» и местные жители.
Ранее в Ямальском районе спасатели эвакуировали семью, застрявшую в тундре в сильный мороз. Сигнал поступил сегодня ночью в ЕДДС: мужчина сообщил, что они с семьёй ехали на снегоходе, но топливо кончилось, и техника встала в 40–42 километрах от Яр-Сале.
Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.