Девятилетняя девочка загадочно пропала в Смоленске во время прогулки с собакой

В Смоленске разыскивают 9-летнюю Александру Фоменкову, которая пропала утром 24 февраля. По данным SHOT, около 8 утра девочка вышла гулять с собакой во двор дома на улице Маршала Ерёменко. Когда мать через некоторое время выглянула в окно, она увидела только пса — ребёнка нигде не было.

В Смоленске пропала 9-летняя девочка. Фото © VK / ПСО «Сальвар» Смоленская облаcть

Соседи предполагают, что Сашу могли увезти на машине, но точных свидетельств никто не предоставил.

Приметы: рост 130 см, худощавое телосложение, русые волосы, голубые глаза. Была одета в тёмную куртку с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.

Возбуждено уголовное дело. Девочку ищут сотрудники СК, полиции, МЧС, волонтёры отряда «Сальвар» и местные жители.

