24 февраля, 11:15

На Ямале спасли семью, застрявшую в тундре на снегоходе в 40-градусный мороз

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Ямальском районе спасатели экстренно эвакуировали семью, застрявшую в тундре без топлива в сильный мороз. Сигнал о помощи поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня ночью. Мужчина сообщил, что они с семьёй ехали на снегоходе, но топливо закончилось, и техника заглохла примерно в 40–42 километрах от села Яр-Сале, сообщает URA.ru.

По данным издания, путешественники выехали из Надымской тундры ещё вечером 23 февраля, рассчитывая добраться до населённого пункта. Однако в пути случилась непредвиденная остановка. Учитывая экстремально низкие температуры, характерные для Ямала в это время года, промедление могло стоить людям жизни, поэтому эвакуацию организовали максимально срочно.

Спасатели выдвинулись на поиски незамедлительно и к утру обнаружили застрявшую семью. Всех пострадавших оперативно доставили в село Яр-Сале, где они смогли согреться. К счастью, несмотря на длительное пребывание на морозе, помощь врачей никому не потребовалась — обошлось без обморожений и серьёзных последствий для здоровья.

Ранее на Ямале уже случались подобные ЧП. К примеру, в конце минувшего года семья оленеводов с четырьмя детьми пропала в тундре после поломки снегохода. К счастью, спасатели нашли пострадавших.

