Семья оленеводов с четырьмя детьми пропала в ямальской тундре после поломки снегохода

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа семья оленеводов с четырьмя маленькими детьми заблудилась в тундре после поломки снегохода. Информацию о происшествии URA.ru подтвердили источники в экстренных службах.

Инцидент произошёл в ночь на 21 ноября, когда главе семьи удалось связаться со спасателями по спутниковому телефону. Как сообщил собеседник агентства, семья из шести человек — двое взрослых и четверо детей в возрасте от полутора до шести лет — направлялась к своему стойбищу в районе озера Сорото.

«В ЕДДС Надымского района ночью 21 ноября поступило сообщение, что у семьи из шести человек, четверо из которых дети, сломался снегоход. Они направлялись в стойбище в районе озера Сорото, где у них находится чум и стадо оленей», — сообщил собеседник агентства.

После поступления сигнала бедствия на поиски незамедлительно выехали спасатели аварийно-спасательной службы «Ямалспас». Поисково-спасательная операция развёрнута вдоль трассы Надым — Салехард, где предположительно находится семья.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Ямало-Ненецком округе во время катания с родителями на снегоходе насмерть замёрзли двое детей. В дороге их транспортное средство поломалось, из-за чего ночевать пришлось прямо в тундре.