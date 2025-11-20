Альпинист из Краснодара пропал в горах Адыгеи

42-летний альпинист Василий Усатиков из Краснодара, отправившийся в ноябре в поход по горам Адыгеи со своей супругой-балийкой, не выходит на связь уже трое суток. Как сообщает SHOT, турист оставил жену в базовом лагере, чтобы совершить одиночное восхождение, и с тех пор его местонахождение остаётся неизвестным.

Фото было сделано Василием и его женой две недели назад рядом с природным заповедником Бзерпинский Карниз. Фото © Telegram / SHOT

По имеющейся информации, Василий и его жена начали маршрут в начале ноября. 17 ноября, когда пара завершала основную часть похода, Усатиков принял решение о сольном выходе. Его целью было восхождение от Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги (высота 3064 метра) в пределах Кавказского заповедника. С собой он взял минимальное снаряжение, включая ледоруб, в то время как его супруга осталась ждать в лагере.

Прождав мужа около суток, 18 ноября женщина была вынуждена спуститься в поселок Гузерипль, где и сообщила о его пропаже сотрудникам Кавказского заповедника.

В настоящее время спасательные отряды МЧС ведут активные поиски. Группы двигались по предполагаемому маршруту пропавшего, поднявшись по хребту на высоту около трех тысяч метров, а также задействован вертолет. На данный момент результаты поисковой операции отрицательны.

Супруга Усатикова настаивает на том, что Василий — опытный турист, имеющий большой стаж горных походов. Пара познакомилась на Бали около года назад, после чего мужчина перевез жену в Россию.

