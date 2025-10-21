В горах на Южном Урале нашли живой пропавшую три дня назад туристку

43‑летняя Полина Захарова, пропавшая в горах Южного Урала 18 октября, обнаружена живой на Николаевской тропе и эвакуируется в штаб на квадроцикле для оказания медицинской помощи, предварительно установлено, что она сбилась с маршрута и ушла не в ту сторону. Об этом рассказала знакомая туристки.