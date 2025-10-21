Сектор Газа
21 октября, 09:57

В горах на Южном Урале нашли живой пропавшую три дня назад туристку

Полина Захарова. Обложка © VK / Полина Захарова

43‑летняя Полина Захарова, пропавшая в горах Южного Урала 18 октября, обнаружена живой на Николаевской тропе и эвакуируется в штаб на квадроцикле для оказания медицинской помощи, предварительно установлено, что она сбилась с маршрута и ушла не в ту сторону. Об этом рассказала знакомая туристки.

«Нашли только что на Николаевской тропе. Ура. Везут на квадрике. Не туда пошла. Трое суток бродила, от Тюлюка до Николаевки 58 километров, это 14 часов ходу», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Женщине будет предоставлена медицинская помощь, состояние уточняется.

Напомним, несколько дней назад Полина Захарова отправилась в поход в составе неорганизованной группы, но попытку восхождения на Большой Иремель предприняла самостоятельно для фото, необходимого для заявки на звание «Уральский барс». В день подъёма на горе резко опустился густой туман, видимость существенно снизилась, и когда группа вернулась в лагерь, Захаровой там не оказалось. К поискам с использованием беспилотников привлекались спасатели, волонтёры, кинологи.

