Пропавшая при восхождении на Иремель туристка ушла в поход с неорганизованной группой

Челябинская туристка Полина Захарова, пропавшая в районе горы Большой Иремель, отправилась в поход в составе неорганизованной группы. Об этом сообщила руководитель пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинской области Татьяна Кайзер. По её слловам, группа могла быть собрана через соцсети.

18 октября женщина добровольно отделилась от группы во время восхождения на вторую по высоте вершину Южного Урала (1582 метра). Поисковые работы значительно осложняются сложными погодными условиями — в горной местности наблюдаются густой туман, снегопад и сильный ветер.

Спасатели продолжают поисковую операцию в труднодоступной местности на границе Башкортостана и Челябинской области.

Напомним, женщина отстала от группы во время подъёма к вершине, где планировала сделать фотографии для получения неофициального звания «Уральский барс», присваиваемого за покорение пяти ключевых вершин Урала. Ситуация осложнилась внезапным ухудшением погодных условий с образованием густого тумана на вершине. Отсутствие Захаровой было обнаружено только после возвращения основной группы в базовый лагерь. Несмотря на опыт путешественника и предыдущие восхождения на Иремель, в этот раз она не имела при себе необходимого снаряжения и запасов, оставленных у подножия.