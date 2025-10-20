Добровольцев, искавших Усольцевых, попросили молчать об операции

Напомним, в Красноярском крае продолжается расследование исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время туристического похода к скале Буратинка в Восточных Саянах, где был обнаружен лишь их автомобиль. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая нападение диких животных, криминальные обстоятельства или возможную инсценировку исчезновения для выезда за границу. Как отметил участвовавший в поисках блогер, место пропажи расположено относительно недалеко от монгольской границы, и у семьи было примерно двое суток для перехода до начала активных поисков, что теоретически позволяло им через Монголию проследовать, например, в США по поддельным документам. Пропажу семьи сравнивают с историей побега сотрудника КГБ Виктора Шеймова из Советского союза: лишь спустя много лет агента удалось найти в Соединённых Штатах со всей его роднёй.