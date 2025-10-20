Костёр последней надежды: Всплыли странные детали поисков Усольцевых в тайге

Появились новые странные обстоятельства в деле о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в красноярской тайге. Как сообщает AиФ, часть волонтёров, участвовавших в поисках, была вынуждена подписать документы о неразглашении.

Издание также передает неподтвержденные слухи о том, что пропавших якобы нашли и задержали силовики. Официально эта информация не комментируется.

Кроме того, за всё время поисков не было найдено практически никаких зацепок. Добровольцы обнаружили лишь одно кострище, которое успело получить среди них мрачное название «костер последней надежды».

Напомним, семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь Арина — отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября и не вернулись. Массовые поиски были приостановлены 12 октября, а неделю спустя возобновлены в ограниченном режиме.

В Красноярском крае продолжается расследование исчезновения семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время похода к скале Буратинка. Найденным оказался лишь их автомобиль. Следствие изучает все возможные версии трагического происшествия, включая нападение диких животных или преступление.

Одновременно рассматривается и другая теория: семья могла инсценировать собственное исчезновение, чтобы покинуть страну. Как отметил участвовавший в поисках блогер Александр Андрюшенков, место их пропажи находится относительно недалеко от монгольской границы. По его мнению, у Усольцевых было около двух дней на переход, прежде чем были начаты активные поиски, а из Монголии они могли бы проследовать, например, в США по поддельным документам.