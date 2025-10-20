Пропавших Усольцевых сравнили с семьёй сотрудника КГБ, найденной в США

В истории таинственного исчезновения семьи Усольцевых в тайге в Красноярском крае нашли параллели с побегом сотрудника КГБ Виктора Шеймова из СССР. Советский агент через много лет внезапно «нашёлся» в США вместе со всеми своими родственниками.

История работника Комитета государственной безопасности получила широкую огласку в советские годы. Шеймов носил звание майора и был на хорошем счету в КГБ. Он курировал шифровальную связь зарубежных посольств страны. В 1980 году мужчина просто не появился на рабочем месте, также пропали его жена и дочь. Соседи рассказали, что семья собиралась уехать на дачу в лес, пишет AиФ.

Советские следователи долго вели поиски пропавших, основной версией было убийство. Но ни тел, ни каких-либо зацепок найти не удалось. А в 1988 году выяснилось, что семья сотрудника КГБ, как и он сам, живут в США. Установлено, что в ещё в 1978 году Шеймов начал сотрудничать с американскими спецслужбами и пообещал им передать секретные сведения. Ему помогли организовать побег из СССР, создав иллюзию якобы совершённого убийства, так как семья даже не взяла с собой никаких вещей и документов.

В США Шеймову сделали пластическую операцию. Но в 1988 году бывший советский майор всё же дал признательное интервью. Умер он в 2019 году в возрасте 73 лет. Известно, что последние годы Шеймов судился с ЦРУ, так ак ему обещали за сотрудничество 1 миллиона долларов, но выплатили лишь 200 тысяч. Он выиграл суд, но так и неизвестно, получил ли он доплату за свои «услуги».

Напомним, в конце сентября в Красноярском крае пропала семья Усольцевых: 48-летняя Ирина, 64-летний Виктор и их пятилетняя дочь. Они отправились по туристической тропе на скалу Буратинка в Партизанском районе. Следователи нашли только машину семьи. Рассматриваются все версии: от нападения зверей до убийства. Кроме того, допускается, что пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы якобы тайно покинуть Россию. Блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках, заметил, что место исчезновения Усольцевых находится недалеко от границы с Монголией. У семьи было два дня, чтобы сбежать за рубеж, так как бить тревогу об их пропаже начали не сразу. А уже из Монголии Усольцевы по поддельным документам могли уехать, например, в США, полагает блогер.