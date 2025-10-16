Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 октября, 16:30

Пропавшая семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Обложка © VK / Ирина Усольцева

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы тайно покинуть Россию. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на знакомых пропавшего семейства.

Ранее Сергей Усольцев заявлял о планах перебраться в Таиланд и заняться дауншифтингом, оставив дела в России. Однако обстоятельства его исчезновения вызывают вопросы. Знакомые семьи уверены, что опытный турист Усольцев не мог пренебречь подготовкой к походу. Подозрения усиливаются из-за использования служебного автомобиля и женской сумочки, оставленной на видном месте. Адвокат Дмитрий Мордвинцев считает, что это может быть преднамеренный знак.

«Выглядит так, будто хозяйка ушла буквально на 20 минут и по рассеянности забыла о безопасности. Это словно подчёркивает: мы скоро вернёмся», — предположил специалист.

Стоит отметить, что загранпаспорта Усольцевых, найденные дома следователями, опровергают версию побега.

Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал
Физиогномисту показалось странным последнее видео Усольцевой. Вот, что он узнал

Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае около двух недель назад. Семья отправилась к скале Буратинка пешком. На сегодня поисковый отряд, состоящий из профессиональных спасателей, полиции и волонтёров, уже обследовал более 35 км² прилегающей местности. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar