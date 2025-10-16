Пропавшая семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу
Обложка © VK / Ирина Усольцева
Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы тайно покинуть Россию. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на знакомых пропавшего семейства.
Ранее Сергей Усольцев заявлял о планах перебраться в Таиланд и заняться дауншифтингом, оставив дела в России. Однако обстоятельства его исчезновения вызывают вопросы. Знакомые семьи уверены, что опытный турист Усольцев не мог пренебречь подготовкой к походу. Подозрения усиливаются из-за использования служебного автомобиля и женской сумочки, оставленной на видном месте. Адвокат Дмитрий Мордвинцев считает, что это может быть преднамеренный знак.
«Выглядит так, будто хозяйка ушла буквально на 20 минут и по рассеянности забыла о безопасности. Это словно подчёркивает: мы скоро вернёмся», — предположил специалист.
Стоит отметить, что загранпаспорта Усольцевых, найденные дома следователями, опровергают версию побега.
Напомним, супруги Усольцевы и их маленькая дочь пропали в районе Манской петли в Красноярском крае около двух недель назад. Семья отправилась к скале Буратинка пешком. На сегодня поисковый отряд, состоящий из профессиональных спасателей, полиции и волонтёров, уже обследовал более 35 км² прилегающей местности. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.
