Пропавшая семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и сбежать за границу

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение, чтобы тайно покинуть Россию. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на знакомых пропавшего семейства.

Ранее Сергей Усольцев заявлял о планах перебраться в Таиланд и заняться дауншифтингом, оставив дела в России. Однако обстоятельства его исчезновения вызывают вопросы. Знакомые семьи уверены, что опытный турист Усольцев не мог пренебречь подготовкой к походу. Подозрения усиливаются из-за использования служебного автомобиля и женской сумочки, оставленной на видном месте. Адвокат Дмитрий Мордвинцев считает, что это может быть преднамеренный знак.

«Выглядит так, будто хозяйка ушла буквально на 20 минут и по рассеянности забыла о безопасности. Это словно подчёркивает: мы скоро вернёмся», — предположил специалист.

Стоит отметить, что загранпаспорта Усольцевых, найденные дома следователями, опровергают версию побега.