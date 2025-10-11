Свыше 35 километров леса прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых
Обложка © Telegram / МЧС Красноярского края
За одни сутки поисковые группы прочесали более 35 квадратных километров лесного массива в Красноярском крае, разыскивая семью, потерявшуюся во время туристического похода. Об этом сообщает ГУМЧС по краю.
«За сутки всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 36 квадратных километров лесного массива и 284,2 километра лесных дорог. Воздушные суда не применялись. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что уже почти две недели нет вестей о семье Усольцевых, пропавшей вместе с их маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. По имеющейся информации, они оставили свой автомобиль и отправились на прогулку к известной скале Буратинка. С этого момента их местонахождение неизвестно. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.