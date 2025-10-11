Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 06:05

Свыше 35 километров леса прочесали спасатели в поисках семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / МЧС Красноярского края

Обложка © Telegram / МЧС Красноярского края

За одни сутки поисковые группы прочесали более 35 квадратных километров лесного массива в Красноярском крае, разыскивая семью, потерявшуюся во время туристического похода. Об этом сообщает ГУМЧС по краю.

«За сутки всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 36 квадратных километров лесного массива и 284,2 километра лесных дорог. Воздушные суда не применялись. Поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы
«Болотистая западня»: К поискам семьи Усольцевых под Красноярском подключились экстрасенсы

Напоминаем, что уже почти две недели нет вестей о семье Усольцевых, пропавшей вместе с их маленькой дочерью в живописном районе Манской петли Красноярского края. По имеющейся информации, они оставили свой автомобиль и отправились на прогулку к известной скале Буратинка. С этого момента их местонахождение неизвестно. Сейчас следствие рассматривает три наиболее вероятные причины исчезновения: возможное столкновение с дикими животными, потеря ориентации в условиях густого тумана или внезапное ухудшение самочувствия главы семьи.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar