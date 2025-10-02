Ищут пятый день: Семья с ребёнком ушла в поход на Минскую петлю под Красноярском и пропала

В лесном массиве рядом с Минской петлёй в Партизанском районе Красноярского края пятый день продолжается масштабная поисковая операция: разыскиваются мужчина, женщина и их пятилетний ребёнок. В поисках задействованы 50 человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтёры и местные жители. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Пропавшие. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края

28 сентября семья отправилась прогуляться до горы Буратинка и домой так и не вернулись. Для поиска используются беспилотники, которые прочёсывают труднодоступные участки и помогают быстро покрывать большие площади. Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает хоть какой‑то информацией о местонахождении семьи, — просьба незамедлительно сообщать в полицию.

