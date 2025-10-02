Интервидение
2 октября, 06:26

Ищут пятый день: Семья с ребёнком ушла в поход на Минскую петлю под Красноярском и пропала

Пропавшую в Красноярском крае семью ищут с помощью дронов уже пятый день

Обложка © VK / "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ

В лесном массиве рядом с Минской петлёй в Партизанском районе Красноярского края пятый день продолжается масштабная поисковая операция: разыскиваются мужчина, женщина и их пятилетний ребёнок. В поисках задействованы 50 человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтёры и местные жители. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Пропавшие. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края

28 сентября семья отправилась прогуляться до горы Буратинка и домой так и не вернулись. Для поиска используются беспилотники, которые прочёсывают труднодоступные участки и помогают быстро покрывать большие площади. Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает хоть какой‑то информацией о местонахождении семьи, — просьба незамедлительно сообщать в полицию.

Уралец выжил после недели ночных битв с волками на мистической горе и сам нашёл выход из леса
Ранее на Сахалине пропал 63-летний водолаз Вадим Вуколов по прозвищу Кусто. Он прилетел на Дальний Восток из Красноярска, намереваясь провести подводную съёмку, но с 18 августа перестал выходить на связь. Местные говорят, что видели его пьяным в сахалинском городе Анива.

