Ищут пятый день: Семья с ребёнком ушла в поход на Минскую петлю под Красноярском и пропала
Пропавшую в Красноярском крае семью ищут с помощью дронов уже пятый день
Обложка © VK / "ПОИСК ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ" им. ОКСАНЫ ВАСИЛИШИНОЙ
В лесном массиве рядом с Минской петлёй в Партизанском районе Красноярского края пятый день продолжается масштабная поисковая операция: разыскиваются мужчина, женщина и их пятилетний ребёнок. В поисках задействованы 50 человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтёры и местные жители. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Пропавшие. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края
28 сентября семья отправилась прогуляться до горы Буратинка и домой так и не вернулись. Для поиска используются беспилотники, которые прочёсывают труднодоступные участки и помогают быстро покрывать большие площади. Правоохранители обращаются ко всем, кто располагает хоть какой‑то информацией о местонахождении семьи, — просьба незамедлительно сообщать в полицию.
