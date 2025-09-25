Интервидение
25 сентября, 07:44

Красноярский водолаз «Кусто» загадочно пропал на Сахалине, его следы ищут уже месяц

На Сахалине уже месяц ищут водолаза из Сибири, занимавшегося подводной съёмкой

Вадим Вуколов. Обложка © VK / Александр Хальзов

Вадим Вуколов. Обложка © VK / Александр Хальзов

На Сахалине бесследно пропал 63-летний водолаз Вадим Вуколов, среди коллег он был известен под именем Кусто. Мужчина прилетел на Дальний Восток из Красноярска ради подводной съёмки, но с 18 августа связи с ним нет. Поиски ведут полиция и волонтёры.

«Мужчина увлекается погружениями на глубину. В начале августа водолаз покинул свой город, собираясь отправиться во Владивосток и на остров. Последний раз он выходил на связь 18 августа, сообщив друзьям, что находится на Сахалине. С тех пор о нём ничего не известно», — говорится в сообщении Сахалинского поискового отряда «Сова».

По словам местных жителей, похожего на Вуколова человека последний раз видели в сахалинском городе Анива, он якобы был пьян и отправился на автобусе в село Воскресенское. Информацию проверяют правоохранители. Знакомый Вуколова сообщил в соцсети, что у мужчины, скорее всего, нет родственников, по крайней мере из близких никто на связь не выходил, пропажу мужчины заметили именно его приятели, с которыми он созванивался с Сахалина.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния недалеко от границы с Мексикой исчезла 38-летняя украинка Анна Коврижных. Последний раз она связывалась с семьёй в начале июля. Предположительно, женщина путешествовала одна.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

