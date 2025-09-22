Интервидение
22 сентября, 11:54

Найденная спустя восемь дней в Бангкоке россиянка вновь пропала

Эрика Владыко. Обложка © VK / Эрика Милашкина

Эрика Владыко. © VK / Эрика Милашкина

Россиянка Эрика Владыко, найденная спустя восемь дней в Бангкоке, вновь пропала. Сегодня утром девушка забрала чемодан и уехала из хостела, попрощавшись с персоналом. Об этом сообщил SHOT.

Владыко не сообщила, куда направляется. До этого она находилась в хостеле, где её обнаружили после исчезновения, но сегодня утром вновь исчезла в неизвестном направлении.

Прокуратура начала проверку инцидента с ребёнком, брошенным матерью в Таиланде
Напомним, что 12 сентября в Таиланде ранее бесследно исчезла россиянка Эрика Владыко, а её четырёхлетнюю дочь поместили в местный детский дом. Поиски женщины велись пять дней, однако результатов они не принесли. 34-летняя россиянка пропала в Бангкоке. В ночь исчезновения она вышла из такси в районе Sukhumvit soi, известном высоким уровнем преступности, торговли людьми и наркотиками. Последний раз её видели в зоне с большим количеством арабских баров и ночных клубов. Женщина была замечена на камерах отеля вместе с неизвестным мужчиной. Позже её нашли живой, однако она находилась в состоянии помутнения сознания и не шла на контакт с матерью.

Милена Скрипальщикова
