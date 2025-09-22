Найденная спустя восемь дней в Бангкоке россиянка вновь пропала

Россиянка Эрика Владыко, найденная спустя восемь дней в Бангкоке, вновь пропала. Сегодня утром девушка забрала чемодан и уехала из хостела, попрощавшись с персоналом. Об этом сообщил SHOT .

Владыко не сообщила, куда направляется. До этого она находилась в хостеле, где её обнаружили после исчезновения, но сегодня утром вновь исчезла в неизвестном направлении.