20 сентября, 09:24

В деле о пропавшей россиянке в Таиланде появился европеец

Перед исчезновением в Таиланде россиянка была замечена с неизвестным мужчиной

В деле о пропавшей в Бангкоке 34-летней россиянке Эрике Владыке появилось новое обстоятельство: волонтёры утверждают, что женщина была замечена на камерах отеля с неизвестным мужчиной. Об этом сообщил SHOT.

Эрика на Самуи в караоке «Наташа». Фото © Telegram / SHOT

В ночь на 13 сентября россиянка оставила в номере свою четырёхлетнюю дочку, заказала такси на ресепшене и поехала в бар в районе Сукхумвита. Ребёнка сначала нашли сотрудники отеля, а затем за ней приехали бабушка и дедушка. Родные при этом не верят, что с Эрикой был европеец.

Следов женщины до сих пор нет: её телефон выключен, а срок визы подходит к концу. По словам знакомых, Эрика недавно путешествовала по Таиланду, подрабатывала агентом по недвижимости и искала няню для дочери. Она любила посещать бары. Район, где пропала россиянка, имеет плохую репутацию: там процветает проституция и торгуют запрещёнными веществами. Волонтёры считают, что Эрику могли чем-то накачать и увезти.

Она не первая: Вскрылись зловещие обстоятельства исчезновения россиянки в Бангкоке

Ранее сообщалось, что 34-летняя россиянка Эрика Владыко бесследно исчезла в Бангкоке, а её четырёхлетнюю дочь временно разместили в местном детдоме. Поиски женщины ведутся уже несколько дней, однако результатов пока нет. Знакомые Эрики обратились в российское посольство за помощью.

Обложка © Telegram / SHOT

