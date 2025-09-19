Она не первая: Вскрылись зловещие обстоятельства исчезновения россиянки в Бангкоке

Россиянка Эрика Владыко пропала в криминальном районе Бангкока, где процветает торговля людьми и наркотиками. Последний раз её видели в зоне с высокой концентрацией арабских баров и ночных клубов — Эрика стала третьей россиянкой, пропавшей там, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, квартал на улице Сукхумвит известен открытой продажей запрещённых веществ и секс-услуг, где регулярно пропадают туристки. Знакомые сообщили, что 34-летняя Владыко работала риэлтором и часто посещала вечеринки, из-за чего ей регулярно приходилось искать нянь для своей четырёхлетней дочери.

Девочку, которая находилась в местном детском доме, уже забрала бабушка. Полиция Таиланда продолжает поиски пропавшей россиянки.