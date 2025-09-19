Она не первая: Вскрылись зловещие обстоятельства исчезновения россиянки в Бангкоке
Mash: Исчезнувшая в Таиланде россиянка пропала в криминальной части Бангкока
Эрика Владыко. Обложка © VK / Эрика Милашкина
Россиянка Эрика Владыко пропала в криминальном районе Бангкока, где процветает торговля людьми и наркотиками. Последний раз её видели в зоне с высокой концентрацией арабских баров и ночных клубов — Эрика стала третьей россиянкой, пропавшей там, сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, квартал на улице Сукхумвит известен открытой продажей запрещённых веществ и секс-услуг, где регулярно пропадают туристки. Знакомые сообщили, что 34-летняя Владыко работала риэлтором и часто посещала вечеринки, из-за чего ей регулярно приходилось искать нянь для своей четырёхлетней дочери.
Девочку, которая находилась в местном детском доме, уже забрала бабушка. Полиция Таиланда продолжает поиски пропавшей россиянки.
Напомним, об исчезновении девушки сообщалось накануне — её разыскивают уже шесть дней, но пока тщетно. Известно, что Эрика зачем-то отправилась из Самуи в Бангкок, где сняла номер в отеле. Уходя, она оставила дома 4-летнюю дочь и все документы, а сама отправилась в квартал с питейными заведениями и перестала выходить на связь.