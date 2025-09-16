Владимир Путин
16 сентября, 09:20

Вездеход с девятью геологами затонул в озере в Забайкалье

SHOT: В Забайкалье вездеход с геологами затонул в озере, пятеро учёных пропали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / katvik

В Забайкальском крае вездеход с девятью геологами утонул в озере. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, пятеро учёных пропали без вести. Инцидент произошёл на озере Амудиса при спуске с горы. Причиной ЧП называется отказ тормозов. Известно, что четверо геологов смогли выбраться из вездехода, остальных ищут экстренные службы.

Транспортное средство принадлежит компании «ГеоТех».

