Вездеход с девятью геологами затонул в озере в Забайкалье
SHOT: В Забайкалье вездеход с геологами затонул в озере, пятеро учёных пропали
В Забайкальском крае вездеход с девятью геологами утонул в озере. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, пятеро учёных пропали без вести. Инцидент произошёл на озере Амудиса при спуске с горы. Причиной ЧП называется отказ тормозов. Известно, что четверо геологов смогли выбраться из вездехода, остальных ищут экстренные службы.
Транспортное средство принадлежит компании «ГеоТех».