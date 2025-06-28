В Красноярском крае перевернулась аэролодка, один человек погиб
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Vasilenia
Один человек погиб при опрокидывании аэролодки в Красноярском крае. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошёл на реке Кан в Саянском районе, где аэролодка «Север» с тремя людьми на борту перевернулась во время движения. По информации телеграм-канала, один пассажир погиб, судьба двух других пока неизвестна. На место происшествия направлены спасательные службы для проведения поисково-спасательной операции.
В конце прошлого месяца у Балаклавской бухты в Крыму перевернулся экскурсионный катер с шестью пассажирами на борту. К счастью, всех людей оперативно спасли и доставили экипажи проходивших рядом судов, обошлось без травм.