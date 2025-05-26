У берегов Крыма перевернулся катер с шестью пассажирами

В понедельник в районе мыса Айя, недалеко от Балаклавской бухты, катер перевернулся во время морской прогулки. Главное следственное управление Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю начало проверку обстоятельств происшествия.

На борту находились шесть человек, отправившихся на экскурсию вдоль живописного побережья. Все пассажиры были оперативно спасены экипажами близлежащих судов и доставлены на берег. Пострадавшие не получили травм, медицинская помощь им не понадобилась. Температура морской воды в районе происшествия составляла около +18 °C.

По предварительным данным, причиной аварии могли стать нарушения в эксплуатации судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, связанной с оказанием услуг, не соответствующих стандартам безопасности. В рамках расследования были осмотрены обломки катера, а также изъята техническая документация, связанная с его эксплуатацией. Действия капитана судна в ближайшее время получат правовую оценку.