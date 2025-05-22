В Хургаде прогремел взрыв у причала после столкновения двух катеров
В Хургаде столкнулись два курортных катера у причала, расположенного рядом с популярной туристической набережной Марина. В результате инцидента на одном из судов произошёл взрыв газового баллона.
В Хургаде прогремел взрыв у причала после столкновения двух катеров. Обложка © Х / blogclub_org
Согласно свидетельствам очевидцев, пожар, вызванный столкновением, не удавалось потушить более часа из-за сильного ветра, который раздувал огонь. Один из бортов катера почти полностью выгорел.
По словам туристов, в результате происшествия пострадал один мужчина, который получил лёгкие ссадины. Предварительной причиной возгорания считается короткое замыкание в машинном отделении катера.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Египте признали погибшими пропавших без вести семерых туристов после крушения яхты в Красном море. Трагедия произошла в ноябре прошлого года, сразу после инцидента были найдены тела четырёх погибших и спасены 33 человека.
Обложка © Х / blogclub_org