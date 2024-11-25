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25 ноября, 10:34

В Египте затонула яхта с туристами, на борту было более 30 человек

Яхта, на борту которой находилось более 30 туристов, затонула в Красном море у побережья египетского Марса-Алама. Несколько пассажиров были спасены, остальных выживших сейчас ищут. Об этом сообщила администрация мухафазы Красное море.

Инцидент произошёл рано утром в понедельник, 25 ноября: в 5.30 утра по местному времени (6.30 мск) поступило сообщение о затоплении туристической яхты Sea Story. На борту находился 31 иностранный турист и 14 членов экипажа. Были ли среди отдыхающих россияне — пока не известно.

Губернатор Красного моря Амр Ханафи заявил, что нескольких выживших уже обнаружили. Поиски остальных продолжаются.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Лос-Анджелесе затонула роскошная яхта стоимостью 1 миллион долларов. Причиной стал неожиданный взрыв около тысячи фейерверков, предназначенных для будущего праздника.

Обложка ©

freepik.com/pvproductions

Александра Вишнякова
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