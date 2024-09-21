На затонувшей яхте «британского Билла Гейтса» могут храниться секретные документы

«Затонувшее судно... как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жёстких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что Линч сотрудничал с британскими, американскими и другими разведывательными службами через компании, включая основанную им фирму по кибербезопасности Darktrace. Кроме того, миллиардер был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй в вопросах науки, технологий и прочего. Сначала местная полиция опасалась, что воры могут растаскать драгоценности с яхты магната. Но теперь именно документы, которые могут быть полезны зарубежным спецслужбам, стали основной причиной беспокойства.