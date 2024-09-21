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21 сентября, 17:07

На затонувшей яхте «британского Билла Гейтса» могут храниться секретные документы

CNN: На затонувшей яхте Майкла Линча могут быть сейфы, интересующие спецслужбы

Охрану затонувшей у берегов Италии суперъяхты миллиардера Майка Линча попросили усилить из-за секретных документов, которые олигарх мог хранить в сейфе. Об этом сообщает CNN.

«Затонувшее судно... как полагают, на борту оснащено двумя водонепроницаемыми сейфами, содержащими два сверхзашифрованных жёстких диска, на которых записана строго секретная информация, включая пароли и другие конфиденциальные данные», — говорится в сообщении.

В издании отметили, что Линч сотрудничал с британскими, американскими и другими разведывательными службами через компании, включая основанную им фирму по кибербезопасности Darktrace. Кроме того, миллиардер был советником британских премьер-министров Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй в вопросах науки, технологий и прочего. Сначала местная полиция опасалась, что воры могут растаскать драгоценности с яхты магната. Но теперь именно документы, которые могут быть полезны зарубежным спецслужбам, стали основной причиной беспокойства.

Появилось ужасающее видео затопления яхты с британским миллионером у берегов Сицилии
Появилось ужасающее видео затопления яхты с британским миллионером у берегов Сицилии

Напомним, что утром 19 августа у берегов Сицилии в результате крушения яхты без вести пропал британский миллионер Майк Линч. Судно затонуло вблизи Палермо. В момент трагедии на борту находились 22 человека. А 21 августа спасатели нашли тела Линча и его дочери. Всего жертвами крушения стали шесть человек. Позже уточнялось, что Bayesian могла потонуть из-за ошибок самого экипажа и пассажиров.

Обложка ©

ТАСС / Zuma / ZEUS

Александра Мышляева
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