"Британский Билл Гейтс" пропал без вести после крушения суперъяхты в Италии

Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести в результате крушения суперъяхты у берегов Сицилии. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает The Telegraph.

"Британский технологический предприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты [Bayesian] у берегов Сицилии", — отмечает издание.

Предварительно, в результате случившегося погиб один человек, ещё шестерых сейчас ищут, в их числе четыре британца. Среди спасённых — супруга Линча Анджела Бакарес.

Предприниматель основал Autonomy в 1996 году. Под его руководством компания превратилась в одно из крупнейших британских предприятий, в результате чего Линча стали называть "британский Билл Гейтс".