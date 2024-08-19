"Британский Билл Гейтс" пропал без вести после крушения суперъяхты в Италии
Telegraph: Британский "Билл Гейтс" Линч пропал после крушения яхты у Сицилии
Британский мультимиллионер Майк Линч. Обложка © Wikipedia
Сооснователь компании по разработке программных решений Autonomy британский мультимиллионер Майк Линч пропал без вести в результате крушения суперъяхты у берегов Сицилии. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает The Telegraph.
"Британский технологический предприниматель Майк Линч пропал без вести после затопления суперъяхты [Bayesian] у берегов Сицилии", — отмечает издание.
Предварительно, в результате случившегося погиб один человек, ещё шестерых сейчас ищут, в их числе четыре британца. Среди спасённых — супруга Линча Анджела Бакарес.
Предприниматель основал Autonomy в 1996 году. Под его руководством компания превратилась в одно из крупнейших британских предприятий, в результате чего Линча стали называть "британский Билл Гейтс".
Как сообщал Life.ru, крушение произошло утром 19 августа. Парусная яхта Bayesian длиной 56 метров затонула недалеко от города Палермо на итальянском острове Сицилия. На борту находилось 22 человека.