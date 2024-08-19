Российский альпинист отправился на горный пик в Пакистане за телом коллеги и пропал

Российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV в Пакистане. Он и ещё двое участников группы выдвинулись к горному пику месяц назад, чтобы найти тело погибшего год назад альпиниста Дмитрия Головченко. Об этом пишет паблик "ВКонтакте" — журнал "ЭКС".

"Пришли плохие известия: в результате ледового обвала Нилов снесён вниз и с большой вероятностью погиб. Двое участников находятся в тяжёлом состоянии на 6400. Двое успели спастись", — сказано в сообщении.

По последним данным, двоих членов группы эвакуировали самолётом, двое пострадавших ждут спасения. Тело сорвавшегося вниз альпиниста не найдено, и поэтому он считается пропавшим. Сейчас идут переговоры с пакистанскими носильщиками, которые готовы оказать помощь в спасательной операции и подняться к пострадавшим.