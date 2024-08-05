В Кабардино-Балкарии парапланерист травмировался после жёсткой посадки
В Кабардино-Балкарии 36-летний парапланерист совершил жёсткую посадку, получив травмы. Всё произошло в Чегемском ущелье, откуда его пришлось вызволять спасателям. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Спасатели эвакуируют парапланериста в Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram / МЧС России
"Специалисты МЧС России на ведомственном вертолёте Ми-8 эвакуировали пострадавшего с высоты 2900 метров в Нальчик. Там его передали врачам", — рассказали в ведомстве.
Ранее в Кабардино-Балкарии, в нижней части горы Юном, группа туристов наткнулась на тела двух альпинистов. Погибшими оказались 35-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина И. и 48-летний житель Москвы Сергей Ч.
Telegram / МЧС России