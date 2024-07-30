Туристы нашли тела пропавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов

В Кабардино-Балкарии, в нижней части горы Юном, группа туристов наткнулась на тела двух альпинистов. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС. Погибшими оказались 35-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина И. и 48-летний житель Москвы Сергей Ч.

"Погибшие найдены на высоте 3200 метров нижней части горы Юном. Их должны спустить с помощью вертолёта Ми-8 МЧС 30 июля", — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, путники шли в сторону ущелья Адыр-су и не вернулись. Спасатели МЧС прочесали местность на вертолёте, но не нашли людей.