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29 июля, 22:52

Туристы нашли тела пропавших в горах Кабардино-Балкарии альпинистов

В Кабардино-Балкарии, в нижней части горы Юном, группа туристов наткнулась на тела двух альпинистов. О произошедшем сообщает пресс-служба МЧС. Погибшими оказались 35-летняя жительница Санкт-Петербурга Ирина И. и 48-летний житель Москвы Сергей Ч.

"Погибшие найдены на высоте 3200 метров нижней части горы Юном. Их должны спустить с помощью вертолёта Ми-8 МЧС 30 июля", — уточнили в ведомстве.

Как выяснилось, путники шли в сторону ущелья Адыр-су и не вернулись. Спасатели МЧС прочесали местность на вертолёте, но не нашли людей.

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Ранее парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии. В результате неконтролируемого падения экстремал погиб. Для эвакуации тела бедолаги пришлось задействовать спасателей-высокогорников.

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МЧС РФ

Анатолий Симоненко
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