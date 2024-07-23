Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии
Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / МЧС России
Парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии. В результате неконтролируемого падения экстремал погиб. Для эвакуации тела бедолаги пришлось задействовать спасателей-высокогорников, сообщили в МЧС РФ.
"Мужчину обнаружили на высоте 2700 метров без признаков жизни. Специалисты ведомства транспортировали тело вниз и передали полиции", — добавили в министерстве.
Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram / МЧС России
Ранее Life.ru сообщал о заблудившейся в горах Северной Осетии группе туристов из десяти детей и двух взрослых. Найти путешественников спасателям удалось лишь к вечеру. После встречи с сотрудниками МЧС в районе перевала Ход тургруппа продолжила маршрут.