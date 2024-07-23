Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии. В результате неконтролируемого падения экстремал погиб. Для эвакуации тела бедолаги пришлось задействовать спасателей-высокогорников, сообщили в МЧС РФ.