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23 июля, 19:28

Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии

Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / МЧС России

Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии. Обложка © Telegram / МЧС России

Парапланерист совершил жёсткую посадку в верховьях Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии. В результате неконтролируемого падения экстремал погиб. Для эвакуации тела бедолаги пришлось задействовать спасателей-высокогорников, сообщили в МЧС РФ.

"Мужчину обнаружили на высоте 2700 метров без признаков жизни. Специалисты ведомства транспортировали тело вниз и передали полиции", — добавили в министерстве.

Парапланерист-экстремал насмерть разбился в горах Кабардино-Балкарии. Видео © Telegram / МЧС России

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Ранее Life.ru сообщал о заблудившейся в горах Северной Осетии группе туристов из десяти детей и двух взрослых. Найти путешественников спасателям удалось лишь к вечеру. После встречи с сотрудниками МЧС в районе перевала Ход тургруппа продолжила маршрут.

Илья Пушкарев
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