Спасатели нашли заблудившуюся в горах Северной Осетии тургруппу
Местонахождение заблудившихся 12 туристов из Подмосковья в горах Северной Осетии установлено. Все участники группы, включая десятерых детей, чувствуют себя хорошо, сообщили в ГУ МЧС по республике.
Спасатели дошли до путешественников, пополнили их запасы воды, после чего группа решила продолжать маршрут.
Напомним, туристическая группа с детьми из Долгопрудного потерялась в Алагирском районе республики. Они зарегистрировали маршрут и вышли на него 20 июля. Было установлено, что люди заблудились в районе перевала Ход.
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