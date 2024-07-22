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22 июля, 20:41

Спасатели нашли заблудившуюся в горах Северной Осетии тургруппу

Местонахождение заблудившихся 12 туристов из Подмосковья в горах Северной Осетии установлено. Все участники группы, включая десятерых детей, чувствуют себя хорошо, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Спасатели дошли до путешественников, пополнили их запасы воды, после чего группа решила продолжать маршрут.

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Напомним, туристическая группа с детьми из Долгопрудного потерялась в Алагирском районе республики. Они зарегистрировали маршрут и вышли на него 20 июля. Было установлено, что люди заблудились в районе перевала Ход.

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ГУ МЧС России по Северной Осетии

Артур Лапсаков
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