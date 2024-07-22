Спасатели нашли заблудившуюся в горах Северной Осетии тургруппу

Местонахождение заблудившихся 12 туристов из Подмосковья в горах Северной Осетии установлено. Все участники группы, включая десятерых детей, чувствуют себя хорошо, сообщили в ГУ МЧС по республике.

Спасатели дошли до путешественников, пополнили их запасы воды, после чего группа решила продолжать маршрут.