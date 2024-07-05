Рафт с туристами перевернулся во время сплава на Камчатке, гида унесло рекой

В Камчатском крае перевернулся рафт (надувная лодка) с двумя туристами и гидом, сплавлявшимися по реке Быстрой. Путешественники спаслись, их проводника ищут, сообщили в региональном ГУ МЧС.

"Рафт с туристами перевернулся на реке Быстрой: двум людям удалось спастись, ведутся поиски третьего. О произошедшем днём 5 июля сообщил очевидец. По словам мужчины, во время рыбалки на реке Быстрой в Елизовском районе он увидел перевёрнутый рафт, за который держались три человека. В район вызова в считаные минуты выдвинулись спасатели МЧС России", — говорится в публикации ведомства.

Оказавшись на месте, сотрудники чрезвычайного ведомства поплыли на лодке вниз по течению. Вскоре они нашли на берегу мужчину и женщину и отправили их в безопасное место.

Предварительно, о случившемся известно следующее — супружеская пара вместе с гидом сплавлялись по Быстрой на надувной лодке. В какой-то момент рафт перевернулся вверх дном. Всем троим удалось схватиться за судно, но течение завело их в залом из поваленных деревьев. Супруги смогли вылезти и выплыть на берег, а гида вместе с лодкой унесло дальше по течению. Мужчина и женщина были в спасательных жилетах, что и спасло их, а вот был ли такой же надет на гиде — пока что достоверно неизвестно.