Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие
Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате погиб водитель, ещё 20 человек получили травмы: 16 граждан РФ и четверо белорусов. Среди пострадавших есть дети.
По данным агентства IHA, путешественники ехали из отелей в аэропорт, когда автобус врезался в столб. Сила удара была такова, что половину транспортного средства буквально смяло.
"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении СМИ.
Все пассажиры доставлены в больницы.
Напомним, что 29 июня в Турции произошло ещё одно смертельное ДТП с автобусом. В результате два человека, в том числе гражданка России, погибли.