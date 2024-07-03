Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие 3 июля, 08:16 5766 5766 Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие. Фото © iha.com.tr

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в районе Манавгат турецкой провинции Анталья. В результате погиб водитель, ещё 20 человек получили травмы: 16 граждан РФ и четверо белорусов. Среди пострадавших есть дети.

По данным агентства IHA, путешественники ехали из отелей в аэропорт, когда автобус врезался в столб. Сила удара была такова, что половину транспортного средства буквально смяло.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Анталье, есть пострадавшие. Фото © iha.com.tr

"В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего рано утром, микроавтобус, который должен был доставить российских и белорусских туристов из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, попал в аварию при въезде на развязку моста Демократии на кольцевой дороге Манавгата", — говорится в сообщении СМИ.

Все пассажиры доставлены в больницы.

Авторы Александра Вишнякова