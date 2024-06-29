Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка

Два человека, в том числе гражданка России, погибли в результате ДТП с участием двух автобусов и легковой машины на юге Турции, где строится атомная электростанция (АЭС) "Аккую". Об этом сообщает агентство IHA.

По информации агентства, авария произошла в уезде Силифке в провинции Мерсин. Жертвами стали россиянка по фамилии Исмаилова и гражданин Турции, сержант Бырыш Гюльчичек. Уточняется, что водитель одного из автобусов перевозил местных рабочих на строительную площадку, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он врезался в легковушку, в которой находился турок, а затем в ещё один автобус, после чего опрокинулся на бок. Во втором общественном транспорте как раз и находилась 38-летняя россиянка.