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29 июня, 08:25

Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка

IHA: Двое погибли и 35 пострадали в ДТП у АЭС "Аккую", среди жертв — россиянка

Место ДТП на юге Турции. Обложка © X / sondakika23

Место ДТП на юге Турции. Обложка © X / sondakika23

Два человека, в том числе гражданка России, погибли в результате ДТП с участием двух автобусов и легковой машины на юге Турции, где строится атомная электростанция (АЭС) "Аккую". Об этом сообщает агентство IHA.

Место смертельного ДТП на юге Турции. Видео © X / Adanacity

Место ДТП на юге Турции. Фото © X / sondakika23

Место ДТП на юге Турции. Фото © X / sondakika23

По информации агентства, авария произошла в уезде Силифке в провинции Мерсин. Жертвами стали россиянка по фамилии Исмаилова и гражданин Турции, сержант Бырыш Гюльчичек. Уточняется, что водитель одного из автобусов перевозил местных рабочих на строительную площадку, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он врезался в легковушку, в которой находился турок, а затем в ещё один автобус, после чего опрокинулся на бок. Во втором общественном транспорте как раз и находилась 38-летняя россиянка.

Место ДТП на юге Турции. Фото © X / sondakika23

Место ДТП на юге Турции. Фото © X / sondakika23

Также в результате аварии пострадало 35 человек. На место происшествия оперативно прибыли медики, пострадавших госпитализировали. Проводится проверка.

Бывший футболист сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в ДТП в 38 лет
Бывший футболист сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в ДТП в 38 лет

А ранее Life.ru писал, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана. Мужчина получил очень тяжёлые травмы и скончался в больнице. По сведениям местных СМИ, авария случилась из-за женщины, которая не заметила перекрытия на дороге.

Дарья Нарыкова
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