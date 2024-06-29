Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка
IHA: Двое погибли и 35 пострадали в ДТП у АЭС "Аккую", среди жертв — россиянка
Место ДТП на юге Турции. Обложка © X / sondakika23
Два человека, в том числе гражданка России, погибли в результате ДТП с участием двух автобусов и легковой машины на юге Турции, где строится атомная электростанция (АЭС) "Аккую". Об этом сообщает агентство IHA.
Место смертельного ДТП на юге Турции. Видео © X / Adanacity
По информации агентства, авария произошла в уезде Силифке в провинции Мерсин. Жертвами стали россиянка по фамилии Исмаилова и гражданин Турции, сержант Бырыш Гюльчичек. Уточняется, что водитель одного из автобусов перевозил местных рабочих на строительную площадку, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он врезался в легковушку, в которой находился турок, а затем в ещё один автобус, после чего опрокинулся на бок. Во втором общественном транспорте как раз и находилась 38-летняя россиянка.
Также в результате аварии пострадало 35 человек. На место происшествия оперативно прибыли медики, пострадавших госпитализировали. Проводится проверка.
А ранее Life.ru писал, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана. Мужчина получил очень тяжёлые травмы и скончался в больнице. По сведениям местных СМИ, авария случилась из-за женщины, которая не заметила перекрытия на дороге.