Бывший футболист сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в ДТП в 38 лет
Экс-футболист "Селтика" Ландри Н’Гемо. Обложка © Wikipedia / Alasdair Middleton
Бывший полузащитник сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в автокатастрофе, ему было 38 лет. О произошедшем сообщила пресс-служба Камерунской федерации футбола.
"Мысли и молитвы всех игроков и персонала клуба в этот печальный момент с семьёй и друзьями Ландри", — сообщает пресс-служба команды.
ДТП произошло в ночь на 27 июня в центральной части Камеруна. Другие подробности не сообщаются. Н’Гемо выступал за французские клубы "Нанси", "Бордо" и "Сент-Этьен". Также на его счету игры за шотландский "Селтик", турецкие "Акхисарспор", "Кайсериспор" и норвежский "Конгсвингер". За сборную Камеруна футболист отыграл в 42 играх, отметившись тремя голами. В 2008-м он вместе с национальной командой стал серебряным призёром Кубка африканских наций.
Ранее на 77-м году жизни после продолжительной болезни умер бывший медик московского футбольного клуба "Спартак" Юрий Васильков. Он работал в клубе в периоды с 1983 по 1985 год, с 1989 по 2002 год, а также с 2006 по 2008 год. В течение этого времени команда десять раз становилась чемпионом России и трижды побеждала в Кубке страны.