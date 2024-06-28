Бывший футболист сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в ДТП в 38 лет

Бывший полузащитник сборной Камеруна Ландри Н’Гемо погиб в автокатастрофе, ему было 38 лет. О произошедшем сообщила пресс-служба Камерунской федерации футбола.

"Мысли и молитвы всех игроков и персонала клуба в этот печальный момент с семьёй и друзьями Ландри", — сообщает пресс-служба команды.

ДТП произошло в ночь на 27 июня в центральной части Камеруна. Другие подробности не сообщаются. Н’Гемо выступал за французские клубы "Нанси", "Бордо" и "Сент-Этьен". Также на его счету игры за шотландский "Селтик", турецкие "Акхисарспор", "Кайсериспор" и норвежский "Конгсвингер". За сборную Камеруна футболист отыграл в 42 играх, отметившись тремя голами. В 2008-м он вместе с национальной командой стал серебряным призёром Кубка африканских наций.