В 101-летнем возрасте умерла мать бразильского футболиста Пеле
Пеле с мамой Селестой Арантес. Обложка © X / Pelé
Мама трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле Селеста Арантес умерла, едва преодолев 100-летнюю отметку. За неделю до смерти старушку госпитализировали, сообщил портал G1.
"Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше, на побережье Сан-Паулу", — добавили в издании.
Напомним, что сам легендарный Пеле скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти спортсмена стал множественный отказ органов на фоне онкологии. Церемонию прощания с иконой бразильского футбола посетило свыше 230 тысяч человек.