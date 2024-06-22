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21 июня, 21:08

В 101-летнем возрасте умерла мать бразильского футболиста Пеле

Пеле с мамой Селестой Арантес. Обложка © X / Pelé

Пеле с мамой Селестой Арантес. Обложка © X / Pelé

Мама трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле Селеста Арантес умерла, едва преодолев 100-летнюю отметку. За неделю до смерти старушку госпитализировали, сообщил портал G1.

"Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше, на побережье Сан-Паулу", — добавили в издании.

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Напомним, что сам легендарный Пеле скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет. Причиной смерти спортсмена стал множественный отказ органов на фоне онкологии. Церемонию прощания с иконой бразильского футбола посетило свыше 230 тысяч человек.

Илья Пушкарев
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