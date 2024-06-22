В 101-летнем возрасте умерла мать бразильского футболиста Пеле

Мама трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле Селеста Арантес умерла, едва преодолев 100-летнюю отметку. За неделю до смерти старушку госпитализировали, сообщил портал G1.

"Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше, на побережье Сан-Паулу", — добавили в издании.