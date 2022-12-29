Врачи раскрыли причину смерти Пеле

Трёхкратный чемпион мира по футболу, легенда этого вида спорта Пеле скончался из-за множественного отказа внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", где находился бразилец.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск. — Прим. ред.) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния", — заявили в больнице.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970).