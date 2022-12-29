ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 декабря, 19:59
6317

Врачи раскрыли причину смерти Пеле

Врачи заявили, что причиной смерти Пеле стал множественный отказ органов

Трёхкратный чемпион мира по футболу, легенда этого вида спорта Пеле скончался из-за множественного отказа внутренних органов. Об этом говорится в официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн", где находился бразилец.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (21:27 мск. — Прим. ред.) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния", — заявили в больнице.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. Он остаётся единственным в мире футболистом, которому удалось трижды победить на чемпионате мира (1958, 1962, 1970).

Телеведущий Саралидзе рассказал, как бразильский форвард Пеле сделал футбол искусством

Телеведущий Саралидзе рассказал, как бразильский форвард Пеле сделал футбол искусством

Ещё в сентябре прошлого года у Пеле обнаружили опухоль толстой кишки. В ноябре этого года его внепланово госпитализировали с общим отёком тела, сердечной недостаточностью, спутанностью сознания. Затем появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания". Ему оказывали уже только паллиативную помощь.

Обложка ©

Twitter / Pele

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров