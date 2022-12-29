МИД России прокомментировал возвращение Нетаньяху на пост премьера

Россия надеется, что новое Правительство Израиля, премьером в котором стал Биньямин Нетаньяху, будет способствовать развитию отношений с Москвой. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

"Рассчитываем, что деятельность сформированного лидером партии "Ликуд" кабинета министров пойдёт на благо израильского народа, будет способствовать развитию традиционных партнёрских отношений с Россией, а также укреплению стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что Россия открыта к конструктивному сотрудничеству с новым правительством для расширения взаимовыгодного партнёрства между странами и координации усилий в целях улучшения обстановки в ближневосточном регионе и на международной арене.