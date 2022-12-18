В Израиле отказались ставить под угрозу связи с Россией ради Украины

Израиль не намерен рисковать отношениями с Россией в сфере безопасности ради какой-либо другой страны, включая Украину. Об этом заявил израильский посол в Киеве Михаэль Бродский в интервью газете The Washington Post.

Он рассказал, что знает о просьбах ряда украинских евреев направить военную помощь Киеву, но "связи Израиля с Россией в области безопасности создают ограничения, которые невозможно обойти в рамках данного вопроса". Большинство украинских евреев при этом понимают, что Израиль находится в сложном положении, объяснил Бродский.

"Ни одно правительство в Израиле не собирается ставить под угрозу эти интересы ради кого-либо ещё, включая украинцев. Израиль не входит в НАТО [в отличие от США и Европы]. Наша ситуация гораздо более хрупкая", — сказал Бродский.