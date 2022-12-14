Часть украинских беженцев останется без государственного жилья в Израиле

В Израиле из государственного жилья выселяют сто украинских беженцев, сообщает газета Jerusalem Post. Подчёркивается, что об этом их предупредили ещё неделю назад.

"Государство Израиль намерено выселить 100 украинских беженцев, которые сейчас живут в спонсируемом государством жилье, предоставленном им Израилем бесплатно ранее в этом году", — говорится в сообщении.

Причиной решения стал истекший контракт Министерства благосостояния страны и одного из операторов такой жилплощади. При этом тем, кто не может самостоятельно оплатить альтернативные варианты, будут предложены гостиницы.