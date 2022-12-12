"Появляется напряжение": Ирландцев начал злить наплыв беженцев с Украины

В Ирландии жители города Каслбар возмутились наплыву украинских беженцев, передаёт The Globe and Mail. Многие считают, что им самим нужна поддержка. Жители города отметили, что обычно в этом регионе полно туристов, но теперь их место заняли переселенцы. Так как в Ирландии постоянно не хватает жилья, правительство начало платить отельерам за размещение украинцев, из-за чего в гостиницах уже едва ли найдутся места: там живёт уже около 200 приезжих с Украины.

"Начинает проявляться напряжение. Многие жители Каслбара, население которого составляет 12 тысяч человек, стали настороженно относиться к растущему числу беженцев в городе", — сказано в статье.

Издание рассказало о Лили Лузан, которая 14 лет назад переехала из Белоруссии и позже стала "неофициальным руководителем" по вопросам координации помощи гражданам Украины в этом районе. Девушка отметила, что поначалу около 200 добровольцев с радостью помогали беженцам, однако со временем настроения изменились. Лузан отметила, что Правительство Ирландии не подготовило общество к наплыву беженцев — и теперь в глазах многих в стране происходит миграционный кризис. Лузан обратилась к правительству с просьбой озвучить план, ведь в его отсутствие люди будут "бросать в неё камни".

О том же, согласно данным статьи, заявил и мэр Каслбара Майкл Килкойн, подчеркнувший, что общество готово помочь, однако оно хочет знать, каков дальнейший план, включая то, сколько времени беженцы ещё пробудут в городе.